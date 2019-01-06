Стало известно о романе Паулины Андреевой и Владимира Машкова

Паулина Андреева не отличается открытостью и о своей личной жизни, как правило, молчит. Даже о романе с Федором Бондарчуком она говорит с неохотой. На днях стало известно о том, что в нее был влюблен Владимир Машков. Инсайдеры утверждают, что благодаря нему она и стала знаменитой.

Отношения Федора Бондарчука и Паулины Андреевой уже несколько лет не дают покоя не только их поклонникам и СМИ, но и завистникам. Некоторые ругают Паулину, которая якобы увела режиссера из семьи, а сейчас пользуется его связями, чтобы пробиться в кино и на сцене. Слухи об их предстоящей женитьбе тоже появляются с завидной регулярностью, а недавно они подогрели интерес к себе, сыграв семейную пару в новогодней рекламе.

Паулину считают одной из самых красивых женщин России, поэтому у нее всегда было много поклонников. Еще учась в школе в родном Петербурге, она пользовалась успехом у мальчиков и крутила романы, а когда поступила в театральный, то состояла в отношениях с женатым актером Виктором Хориняком.

«Мы долго понятия не имели, что Витька женат, — разводят руками однокурсники пары. — В институте ведь они постоянно с Паулиной были вместе. Мы смеялись, что эти двое даже болели одновременно. Если зимой кто-то из них сваливался с ангиной, то другой заболевал следом», — говорят коллеги актеров.

А недавно появилась информация, что глаз на молодую актрису положил сам Владимир Машков, который был поражен ее красотой и артистизмом. Если верить однокурсникам Паулины, то это случилось на третьем курсе. На тот момент у него с Оксаной Шелест был очередной семейный кризис, и он принялся черпать вдохновение от актрисы.

«Он смог убедить Табакова, который часто прислушивался к его мнению, что Андреева — сокровище, способное озарить нереальным светом весь зал», — процитировали Машкова в МХТ.

Как и все актрисы, сначала она начала работать стажеркой, но с такой протекцией быстро стала полноценной штатной единицей прославленного театра. Коллеги говорят, что именно благодаря Машкову, Андреева попала на съемки сериала «Оттепель», хотя изначально поющей героини в сценарии не было. Якобы давний друг Машкова, Валерий Тодоровский решил поддержать его и придумал роль для Андреевой. После этого Владимир Львович уже снял ее в эпизоде фильма «Григорий Р.», где играл Распутина. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, откуда родом Паулина, но жила она не у родителей, а с Машковым в отеле «Астория».

«Отвез Андрееву, как обычно, в отель», — однажды разболтал всем водитель.

Собеседники журналистов вспомнили о том, что от актера Паулина получила шикарный подарок на 26-летие. По их словам, Машков усыпал розами дорогу от входа театра до самой сцены, по которым прошла очарованная Андреева, после чего появилась в зрительном зале на репетиции, и тут ее начала поздравлять вся труппа.



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