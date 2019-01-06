Названы пенсионеры, которым дополнительно повысят пенсии 1 января

Пенсионные преобразования, о которых сейчас много чего говорят и пишут, в наибольшей степени затронут пожилых граждан, коим до выхода на пенсию остается несколько лет. Россиян заранее предупредили о грядущих переменах, основным из которых станет повышение возраста выхода на пенсию на пять лет для мужчин и женщин.

Отличительной особенностью наступившего 2019 года, как заявляют в Пенсионном фонде, станет более ощутимая индексация страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. Если в прежние годы индексация не превышала четырех процентов, то в нынешнем она достигнет 7,05%.

Вместе с этим пожилых россиян проинформировали о дополнительном повышении пенсий, которое прошло 1 января. На него смогут рассчитывать лишь те пенсионеры, которые длительное время трудились в сельском хозяйстве и сейчас проживают в селах.

Прибавку к пенсии в размере 25 процентов получат лишь те пенсионеры, которые отработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. 25-процентная индексация полагается только к фиксированной части пенсии и далеко не для всех категорий работников. За конкретными подробностями лучше обращаться в ближайшее к вам отделение Пенсионного фонда.

После традиционной индексации страховых пенсий по старости, которая в 2019 году прошла 1 января вместо привычного 1 февраля, средний размер такой пенсии в России составит 15 тысяч 430 рублей.

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