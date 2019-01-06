Российские знаменитости оказались в эпицентре тайфуна Пабук

Таиланд оказался во власти тайфуна Пабук. По сообщениям синоптиков, еще несколько дней на островах будет дождь, а также ожидается порывистый ветер и шторм. Но большинство российских звезд, включая Анну Хилькевич и Татьяну Арнтгольц, решили не прерывать свой отдых.

У многих отечественных звезд излюбленным местом отдыха уже многие годы остается Таиланд. Жаркая страна с красивыми пляжами и демократичными ценами привлекает артитов, которые после завершения поры новогодних корпоративов отправились отдыхать. Но в этом году в Таиланде бушует крупнейший за последние 50 лет тайфун Пабук — еще несколько дней назад власти страны объявили штормовое предупреждение, а на знаменитый остров Пхукет уже отменили несколько авиарейсов. Путешественники спешат вернуться на родину, либо же укрыться от непогоды. Но есть и те, кто не испугался стихии и решил остаться на отдыхе. Например, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич, которая одна из первых сообщила о Пабуке фанатам.

«Для тех, кто не знает — в ближайшие сутки на Таиланд надвигается тайфун Пабук. Говорят, такого шторма Таиланд не видел более 50 лет, порывы ветра до 80 км/ч и 118 мм осадков! Сначала тайфун шел на Самуи и Панган, теперь, говорят, настигнет и Пхукет! Мы, конечно, настроены на лучшее, но небольшое волнение все же есть», — написала Хилькевич в Инстаграме.

По словам актрисы, дома все разговоры о надвигающейся угрозе, а муж даже отправился в ближайший супермаркет, где купил воду и еду на несколько дней. Больше всего Анна переживает за детей, по ее словам, если бы они остались в Москве, то страхи сразу сократились бы в разы.

Пабук испортил отдых и актерам Татьяне Арнтгольц и Марку Богатыреву, которые недавно рассекретили свои отношения. Парочка тоже решила отравиться в райскую страну, где встретив Новый год, столкнулась с неприятностями. В отличие от многих коллег, Арнтгольц и Богатырев не стали сеять панику и выставлять посты в Инстаграме, а спокойно переждали стихию. Также на отдыхе в Таиланде были замечены актеры Маруся Зыкова, Леля Баранова, Катя Комолова и другие.

А вот звезда сериала «Сладкая жизнь», актер Никита Панфилов, в свойственной ему ироничной манере, выставив видео, ошарашил поклонников фразой: «Говорят, это начало. А может, и конец!».

«Мы в Таиланде, идет проливной дождь. Все туристы свалили, никого нет, остались только русские туристы. В аэропорту пробки, а тут красота, дождь. Мы ходили на массаж — там нет света, но со свечами зато, интим. Тайцы занимаются рыбным мародерством», — добавил актер в своем видеопослании.

Уже ближе к концу дня, взволнованная звезда «Универа» Анна Хилькевич, решила успокоить всех поклонников. По словам артистки, тайфун миновал Пхукет, и постепенно погода наладилась. Она также добавила, что не видела вырванных деревьев, а дождь был не сильный. «Море неспокойно, дождик теплый идет, ветерок есть, но на Пхукете я не видела ни одной вырванной пальмы, и друзья все на Пангане и Самуи живы и невредимы. Двигаемся дальше», — подчеркнула Хилькевич.

«Привет всем из Таиланда, здесь очень красивою Нас тайфун обошел стороной, а дождик только радует», — поделилась с подписчиками своими мыслями Виктория Боня.



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