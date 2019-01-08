Экс-супруга Аршавина рассказала о побоях и изнасиловании

"От его удара я отлетела метров на пять".

Несмотря на то, что Андрей Аршавин и его первая супруга Юлия Барановская разошлись уже довольно давно - футболист успел еще раз жениться и родить четвертого ребенка - то и дело всплывают подробности их прошлой совместной жизни. Бывшая жена, родившая спортсмену троих детей и, как сообщалось, оставленная ради новой женщины (с Алисой Казьминой спортсмен сошелся, когда Барановская была еще беременна), рассказала об ужасах семейной жизни. По словам Барановской, Аршавин нередко избивал ее, контролировал каждый ее шаг и даже насиловал.

Барановская написала автобиографическую книгу, в которой без купюр поведала о неприятных моментах из прошлого. По ее словам, однажды, когда она лежала в больнице, у нее с мужем произошла ссора из-за машины.

"Он меня ударил. Я отлетела метров на пять — до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы", - цитирует Барановскую "СтарХит".

В своей книге она рассказывает, что это был далеко не единственный случай избиения: муж мог прийти домой пьяным и вести себя неадекватно. Однажды супруг, по словам Барановской, даже изнасиловал ее в автомобиле.

Женщина призналась, что долго боялась сопротивляться деспотизму из-за того, что зависела от мужа, а также жалела его, ведь огласка могла стоить ему карьеры. По словам Барановской, каждый ее шаг контролировался, она должна была выполнять все пожелания, при этом ей было запрещено высказывать возмущение и недовольство - даже из-за измен, которые не считали нужным скрывать. Но в какой-то момент она передумала и отказалась и далее "играть в игры по чужим правилам, которые мне противны".

"Я поняла, что это конец, - заявила экс-супруга футболиста. - Я буду жить под тотальным контролем, и пока я в чулочках с подносом буду обслуживать Андрея, не выходя из дома без его ведома, у меня все будет".

Ранее стало известно, что 37-летний футболист бросил свою вторую супругу Алису Казьмину и их маленькую дочь Есению. Незадолго до Нового года его видели компании девушек. Одна из них, 21-летняя сотрудница известной авиакомпании, написала ему в соцсети, что никогда не забудет проведенную вместе ночь.



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