Подруга Аршавина прокомментировала его развод с женой

Подруга экс-футболиста Андрея Аршавина, модель Ольга Семенова, прокомментировала сообщения о том, что он развелся с женой Алисой.

Девушка в шутку поблагодарила спортсмена за "его легкую руку".

"Бросил прошлую жену — она стала знаменитой. Меня обнял — стала знаменитой. Ну, со второй там что-то непонятно, но тоже, видимо, неплохо устроилась", — сказала Семенова Федеральному агентству новостей, добавив, что относится к этому с юмором.

Ранее Алиса Аршавина сообщила, что они с Андреем уже давно не живут вместе и вообще развелись. В то же время в окружении спортсмена эту информацию опровергают.

В декабре 2018 года по Сети разлетелось видео, на котором очень похожий на Андрея Аршавина человек гуляет по городу верхом на лошади в компании моделей.



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