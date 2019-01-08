Ольга Бузова призналась, что влюблена

Певица и телеведущая рассказала о своей влюбленности. Таинственному незнакомцу посвящено сразу два поста в Instagram.

В одном из них Бузова рассказала, что также нравится своему возлюбленному, однако он не предпринимает никаких решительных действий.

«Что делать в такой ситуации? Брать вновь все в свои руки? Или ждать все-таки инициативы от него?» — спросила она совета.

В следующем посте певица выложила романтичную фотографию с подписью: «Мечтаю быть твоей».

В комментариях певице стали активно давать совершенно разные советы. Часть пользователей утверждала, что необходимо действительно брать все в свои руки, другие же советовали ждать или найти более решительного мужчину.

В декабре Бузова заняла 95-е место в рейтинге «100 самых сексуальных женщин страны», составленном мужским журналом Maxim.



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