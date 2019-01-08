Травма Путина вызвала переполох среди россиян

Президент России Владимир Путин постоянно находится в поле зрения миллионов граждан страны. Люди с большим желанием отслеживают каждый шаг главы государства, а если происходит что-то экстраординарное, то количество обсуждений возрастает в разы.

Так случилось накануне, когда Путина заметили с травмой руки. Наиболее внимательные россияне обратили внимание на пластырь на пальце Путина во время его посещения в ночь на 7 января Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге. Здесь российский лидер принял участие в богослужении по случаю Рождества Христова.

Среди интернет-пользователей тут же активизировались дискуссии по этому поводу. Некоторые искренне начали переживать за здоровье Путина, так как он никогда не позволял себе появляться на публике с какими-либо трудностями с самочувствием.

Один из пользователей Twitter заметил, что пластырь на руке Путина уже был во время его игры в хоккей на Красной площади. Однако, как выяснилось позже, травма не имеет ничего общего со спортивными увлечениями главнокомандующего.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему у главы государства перевязан палец. "Порезался, как любой может", - пояснил Песков.

Подобное объяснение также вызвало реакцию общественности, потому что люди удивились, каким образом в руках Путина мог оказаться нож. Неужели он сам себе готовит? Подобный вопрос остался без ответа, так как другие обстоятельства получения пореза в Кремле раскрывать отказались.

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