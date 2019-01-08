Стали известны новые детали развода Аршавина с супругой



Российский футболист Андрей Аршавин развелся со своей женой журналисткой Алисой Казминой, оставив ей малолетнюю дочь. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, пара рассталась еще два месяца назад.

После того, как Аршавин вернулся из Казахстана после окончания контракта с «Кайратом» в Россию для работы в «Зените», супруги больше не жили вместе. Пара неоднократно заявляла о возможном разводе в минувшем году.

«К декабрьской истории с катанием на лошадях в компании со стюардессой Кариной Неман кризис в отношениях Андрея и Алисы не имеет отношения», — рассказал источник ФАН.

Бывшая жена Аршавина сообщила, что они давно развелись. По словам Алисы, она сосредоточилась на воспитании ребенка и старается забыть о браке как о страшном сне.

В декабре Аршавина заметили в обществе двух моделей в Петербурге. Спортсмен катал двух девушек на лошадях, но отказался полностью оплатить поездку. После этого Аршавина застали в объятиях одной из моделей — Карины Неман.



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