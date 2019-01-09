Избивший жену Марат Башаров сбежал от скандала на горнолыжный курорт

Прошло несколько дней после новости о том, что Марат Башаров сомал нос своей супруге Елизавете. Девушка обратилась за помощью к докторам, которые несколько дней проводили необходимые процедуры. Но, похоже, актер не сильно переживает из-за инцидента, потому что на днях его заметили с дочерью на горнолыжном курорте.

Накануне празднования Нового Года все СМИ облетела информация о том, что Марат Башаров избил свою супругу Елизавету — женщина была вынуждена обратиться в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. Казалось, что после того, как Башаров женился вновь, он стал реже попадать в неприятные истории и поднимать руку на женщин. Но, по словам брата Елизаветы Федора, это не так, просто семья не хотела выносить сор из избы.

Комментария от Елизаветы и самого Башарова по поводу этой ситуации не последовало. Судя по всему, Марат решил «замять» скандальную историю. Теперь же стало известно, что пока жена сидит дома, он вместе с дочкой отправился на горнолыжный курорт во Францию. В распоряжении «СтарХита» оказались фотографии радостного Башарова, который весело проводит новогодние каникулы.

«Мы видели Марата и его дочь на склоне. Он хорошо катается на лыжах, радуется, веселится, как будто ничего и не произошло несколько дней назад», — рассказал источник «СтарХита».

Ранее брат Елизаветы, Федор рассказывал, что это не первый инцидент, когда Башаров поднимал руку на его сестру. В прошлом году, когда их сын был еще маленьким, женщину доставили в медицинское учреждение с серьезной травмой руки, но она решила не афишировать проблему. При этом во многих интервью Лиза подчеркивала, что Марат — заботливый папа для их сына Марселя, а мальчик очень на него похож.

«Внешне он все же больше Марат. Когда родился, вообще был копией. Сравнивая их детские фотографии, можно заметить удивительное сходство. Даже форма ушей одинаковая. Но характер у Марселя свой. Уже сейчас добивается того, чего хочет. Понадобится папина отвертка, сам залезет в шкаф, откроет тугую дверцу и достанет. Непонятно, откуда силенки берутся», — говорила Лиза.

Напомним, что до этого Башаров уже попадал в неприятные истории. Марат состоял в браке с актрисой Екатериной Архаровой около года. Во время одного из семейных конфликтов девушка получила серьезные травмы, но решила не судиться с Маратом, пожалев его.



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