Россияне возмутились решением властей по предпенсионерам

Начиная с 2019 года в России происходит поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Данная мера будет реализовываться в рамках пенсионной реформы, которая также предусматривает появление в нашей стране новой категории граждан - предпенсионеры.

Недавно появилась информация о желании властей создать в РФ программу переподготовки граждан предпенсионного возраста. В ближайшие годы на эти цели будет потрачено 15 миллиардов рублей. Деньги пойдут на обучение и переподготовку предпенсионеров. Подобные расходы уже прописаны в государственной программе под названием "Содействие занятости населения".

На такой шаг власти пошли из-за опасений, что в свете повышения пенсионного возраста в стране вырастет количество безработных.

В социальных сетях, где россияне проявляют свою активность, можно наткнуться на огромное количество негативных откликов. Люди приходят к выводу, что государство целенаправленно отправляет деньги не туда, куда нужно.

"Идиотизм, не проще бы было эти же деньги плюс те, что будут потрачены на них службами занятости и пр., потратить им на пенсии", "Платить пенсию пять лет не выгоднее было?", "У пожилых людей мозги уже не работают. Как они учиться смогут? Они уже ни работать, ни учиться не могут, потому что старые и больные. Снова деньги в трубу", "Есть смутные сомнения, что речь идет о тех пяти миллиардах, обещанных умирающим детям", "Польза от этих центров обучения только чиновникам - кресла директоров курсов. Пожилые нуждаются в пенсии и медицине" - пишут россияне.

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