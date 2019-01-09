Элджей подарил себе авто за 10 млн рублей

09.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Рэп-исполнитель приорел дорогое авто немецкого производства.

Элджей подарил себе авто за 10 млн рублейРэп-исполнитель приобрел дорогое авто немецкого производства.

Популярный рэпер Элджей сделал себе дорогой подарок на Новый год. Певец порадовал себя новеньким автомобилем.

Свой выбор артист остановил на немецком автопроме. Машина обошлась исполнителю в 10 миллионов рублей.

У себя в соцсети певец выложил снимок своей белой красавицы. Подписи он никакой не оставил, но подписчики оценили покупку кумира. Они оставили много восторженных комментариев под снимком: «Какая крутая машина!», «Ничего себе, очень красивая!», «Правильный выбор!», написали пользователи.

Это не первая машина, которую Элджей приобретает. В прошлом году рэпер купил не менее дорой автомобиль. Но как стало известно, не для себя, а для своего отца. Пользователи были очень тронуты поступком артиста.

В мире шоу-бизнеса артист известен, как транжира. Он делает дорогие подарки не только себе, но и своей девушке Насте Ивлеевой. Звезда шоу «Орел и решка» недавно хвасталась в соцсетях подарком от любимого — дорогими часами Rolex, стоимостью более пяти тысяч долларов.

К слову, в ушедшем году Элджей возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых рэп исполнителей. Он заработал более 50 миллионов, поэтому легко может позволить радовать себя и своих близких подарками, не смотря на их цену.

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