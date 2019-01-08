Власти отложили новый виток пенсионной реформы из-за народного возмущения

Наступивший несколько дней назад 2019 год у многих россиян ассоциируется с пенсионными преобразованиями. Самым значительным из них станет повышение возраста выхода на пенсию. Осуществляться это будет в течение нескольких лет, чтобы граждане не почувствовали резкие изменения. Впрочем, даже столь мягкий вариант не устраивает подавляющее большинство граждан.

Несмотря на шквал общественного недовольства, президент РФ Владимир Путин все-таки подписал закон, который регламентирует повышение пенсионного возраста в стране с 2019 года. В конечном итоге мужчины и женщины будут выходить на заслуженный отдых на пять лет позже, а именно - с 65 и 60 лет соответственно.

Однако на одном повышении пенсионного возраста власти решили не ограничиваться. Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, в рамках пенсионной реформы предполагается внедрение индивидуального пенсионного капитала (ИПК). С его помощью планируется в значительной степени модернизировать замороженную накопительную часть пенсий.

Но в самый последний момент в правительстве решили повременить с этими преобразованиями. Эксперты тут же смекнули, что власти осознали огромную волну общественного негатива. В итоге к вопросу об ИПК решено вернуться лишь в 2020 году. Впрочем, сегодня нельзя с уверенностью говорить, что данная инициатива получит поддержку для практической реализации.

Что касается накопительной части пенсий, то в прошлом году ее в очередной раз заморозили. Так называемая заморозка продлится до 2021 года, тогда как впервые она была внедрена в качестве временной меры в 2014 году.

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