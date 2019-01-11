Доходы пенсионеров возьмут под тотальный контроль

Пенсионная реформа, которая начала реализовываться с приходом 2019 года, предусматривает не только повышение возраста выхода на пенсию. В ее рамках будет реализовано огромное количество других преобразований, львиная доля которых не понравится россиянам.

Начиная с текущего года за доходами отечественных пенсионеров будет установлен особенный контроль. Соответствующие органы будут самым внимательным образом отслеживать денежные поступления пожилых россиян. Сделано это будет в рамках программы властей страны по экономии бюджетных ресурсов. Увы, но социальная сфера в этом плане оказалась уязвимой.

С 2019 года Пенсионный Фонд и отделения социальной защиты населения с этого года будут осуществлять тщательный контроль дохода пенсионера. Для этого они будут использовать разного рода базы данных, а также осуществлять более примитивную деятельность - непосредственно общаться с гражданами или же выяснять их род деятельности у знакомых.

Примечательно, что подобная практика уже имеется. В частности, многие пенсионеры пожаловались на то, что к ним обратились сотрудники Пенсионного фонда с просьбой доказать отсутствие официального дохода. Выявляют даже тех граждан, которые подрабатывают нелегальным образом.

Осуществляется это для того, чтобы изменить категорию пенсионеров на работающие. Ведь с помощью данной меры человек автоматически лишается индексации пенсий и некоторых льгот.

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