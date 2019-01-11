Назван размер пенсии Путина, которую он не оформляет

Президент РФ Владимир Путин категорически отказывается ассоциировать себя с пожилыми людьми. В этом контексте он не хочет оформлять пенсионную выплату, которая ему полагается вот уже шесть лет. Ведь на сегодняшний день Путину 66 лет.

В своих прежних интервью глава государства признавался, что пока он занимает столь крупный государственный пост, он не будет оформлять пенсию. О дальнейших перспективах Путин говорить не хочет, так как предпочитает не забегать слишком далеко вперед. Вместе с этим обращает на себя внимание то обстоятельство, что президент всеми силами создает вокруг себя имидж человека, которому слишком рано выходить на заслуженный отдых.

Тем временем, специалисты подсчитали, что если бы Владимир Путин оформил пенсию в ближайшие годы, то она бы составляла 760 тысяч рублей. Подобная сумма складывается из размера зарплаты президента, которая не отличается скромными размерами.

Вместе с подобной огромной пенсией Путину полагается множество льгот и привилегий. В частности, за ним сохранится пожизненная охрана и служебное жилье. Чего уж говорить об этом, достаточно взглянуть на текущую безбедную жизнь вдовы первого президента РФ Бориса Ельцина Наины Иосифовны.

Тем временем, в рамках новой пенсионной реформы возраст выхода на пенсию в России для мужчин и женщин будет увеличен на пять лет. Таким образом они будут выходить на заслуженный отдых в 65 и 60 лет соответственно.

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