Лера Кудрявцева впервые показала своего 27-летнего сына. Фото

Телеведущая никогда не показывала своего сына общественности, а вчера решила показать Жана и опубликовала его фото. Поклонники были поражены тому, как сильно он похож на знаменитую маму.

46-летняя Лера Кудрявцева лишь несколько лет назад обрела свое счастье. Она стала супругой хоккеиста Игоря Макарова. Два предыдущих брака оказались неудачными. Впервые телеведущая вышла замуж, когда ей было 18 лет, за барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» она рассказала, что мужчина тогда настоял на том, чтобы она родила ребенка. А когда Лера была на шестом месяце беременности, то к ней пришла любовница мужа и в красках описала их отношения. Тогда она и ушла от возлюбленного и стала жить у сестры.

Сейчас сыну телеведущей уже 27 лет. До недавнего времени она не показывала Жана Ленюка общественности. Однако после откровенного разговора на своей передаче Кудрявцева все же решила показать сына. На своей странице в соцсети она опубликовала фото наследника. «Мой мужчина!!! Сынуля. Впервые разрешил себя сфотографировать, это эксклюзив», — сообщила знаменитость поклонникам. В кадре молодой мужчина позирует в ярко-синем свитшоте и джинсах, а из-под одежды выглядывает маленькая карманная собачка. Поклонники были поражены тому, как сильно Жан похож на свою знаменитую маму.

«Красивый, как мама», «Сын???? Как брат. Причем старший брат. Вот у вас гены, Лера», «Интеллигентная красота», «Ну да, даже не верится что сын, брат старший», «Очень на вас похож!!!! Глаза ваши», — прокомментировали фото подписчики. Напомним, что ранее Кудрявцева рассказывала, что ее сын очень далек от мира шоу-бизнеса и публичной персоной ему быть не нравится. Вероятно, поэтому телеведущая и не показывала своего наследника так долго. Напомним, что вторым мужем Леры был Матвей Морозов, который оказался аферистом. Заняв крупную сумму у родственников телеведущей, он скрылся. Также одно время она встречалась с Сергеем Лазаревым, но до свадьбы дело так и не дошло.

Мой ❤️мужчина !!! Сынуля 😍 Впервые разрешил себя сфотографировать 🤳 это эксклюзив 😊#Жан Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Янв 2, 2018 at 8:20 PST

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