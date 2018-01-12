Пользователи обсуждают помолвку Наргиз Закировой и Максима Фадеева

Певица показал подарок, который ей сделал коллега по сцене. Судя по публикации Наргиз Закировой, Максим Фадеев преподнес ей кольцо. Поклонники восприняли эту новость неоднозначно.

Приятельские отношения и теплое общение Наргиз Закировой и Максима Фадеева часто провоцируют немало разговоров. Музыканты много лет считают друг друга семьей. Желая порадовать близкого человека, известный продюсер подарил вокалистке золотое кольцо, надев его на безымянный палец правой руки. Женщина поспешила поделиться фотографией приятного момента с фолловерами в Инстаграме.

«В преддверии умопомрачительных свершений, творила магию растущая луна. Тебе я протянула руку, нежный гений. Я музыкой и неустанным вдохновением, моей мечтой на век обручена», - подписала публикацию Наргиз.

Фанаты звезды шоу «Голос» неоднозначно восприняли и стихотворение, и сам снимок. Пользователи социальной сети разделились во мнениях. Одни принялись поздравлять любимицу с помолвкой, решив, что это публичное признание в романе с Фадеевым, другие – наоборот, умилились трогательному посту. Преданные почитатели творчества Максима отметили, что мужчина много лет женат и разводиться не собирается, а с Закировой его связывают исключительно творческие отношения.

«Ой! Я как чувствовала, что у вас что-то будет! Счастья!», «Они теперь что, помолвлены? Вот уж неожиданно…», «Все, видимо, сошли с ума… Понятно же, что это просто добрый и милый подарок, они дружат уже вечность», «Наргиз! Наконец-то личная жизнь наладилась! Вы созданы друг для друга», «Вот вы всех развели! Я сразу поняла, что это провокация и юмор! Но кольцо и правда красивое очень», - написали в комментариях поклонники знаменитости.

Напомним, что в прошлом году артистка приняла решения разойтись с мужем – музыкантом Филиппом Бальзано. По словам Наргиз, почти все ее гонорары уходили на оплату долгов мужчины, а после он стал требовать с нее около 40 тысяч долларов за развод. Тогда именно юристы Максима Фадеева помогли Закировой с процессом расторжения брака. Правда, сам Филипп и после расставания с супругой признавался, что его чувства к певице не угасли.

«Мы были вместе двадцать лет, и расставание превратилось для меня в настоящую трагедию. Однако я люблю Наргиз и сейчас, дверь в мое сердце для нее всегда открыта», - поведал артист.

@fadeevmaxim В предверии умопомрачительных свершений, Творила магию растущая луна. Тебе я протянула руку , нежный гений. Я музыкой и неустанным вдохновением , Моей мечтой , на век обручена💍 Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) Янв 1, 2018 at 5:58 PST

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