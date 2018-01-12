Умер знаменитый актер Михаил Державин

Прославленный советский и российский актер Михаил Державин скончался на 82-м году жизни. В последнее время артист тяжело болел. Информацию о кончине Державина распространила его супруга Роксана Бабаян, которая не стала приводить детали.

Причиной смерти народного артиста РСФСР названа продолжительная болезнь. Другие подробности пока не раскрываются.

На текущий момент нет публичной информации о том, когда и где состоятся церемония прощания и похороны Михаила Державина.

В последние годы своей жизни Державин страдал из-за ишемической болезни сердца. В начале лета прошлого года у артиста произошел сердечный приступ. Длительное время он был вынужден находиться в больнице.

Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Его отцом был один из ведущих актеров Театра им. Вахтангова Михаил Державин. В свое время он окончил Театральное училище имени Щукина. Затем трудился в Московском театре им. Ленинского комсомола и в Театре на Малой Бронной. Начиная с 1968 года работал в Театре сатиры.

Державин получил широкую популярность, снявшись примерно в 30 кинолентах. В основном он отдавал предпочтение комедийным фильмам. Среди наиболее узнаваемых можно выделить следующие его работы в кино: "Бабник", "Моя морячка", "Трое в лодке, не считая собаки", "Импотент" и "Старые клячи". За свою блестящую карьеру он был удостоен звания народного артиста РСФСР, а также получил ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.

Артист прославился еще и в качестве телеведущего. В частности, вместе с Александром Ширвиндтом вел программы "Утренняя почта" и "Хочу знать".

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