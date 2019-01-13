Предпенсионерам придется встать на учет

В России с приходом 2019 года начала реализовываться масштабная пенсионная реформа. Ее основной целью является оптимизация бюджета страны, а именно сокращение социальных расходов, которые традиционно являются внушительной статьей.

В рамках преобразований будет не только повышен возраст выхода на пенсию, но еще и реализованы другие изменения. В частности, в нашей стране появилась новая категория граждан - предпенсионеры. Речь идет о лицах, которым до выхода на пенсию по новым правилам остается пять лет. На них будут распространяться льготы, которыми раньше могли воспользоваться только пенсионеры.

По этому поводу не так давно высказывался премьер-министр Дмитрий Медведев, который отмечал следующее: "Проведена работа между Пенсионным Фондом и Федеральной Налоговой Службой по автоматизации в предоставлении налоговых и иных льгот гражданам, чей выход на пенсию откладывается".

На первый взгляд может сложиться ощущение, что никаких подвох нет. Однако о порядке, который предшествует данной автоматизации, в прессе по непонятным причинам не освещают данный аспект. Чтобы потом получилось так, что придет налог, к примеру, на участок полной стоимости (без льгот), а "предпенсионеру" в ИФНС ответили, что нужно было предварительно оформить эту льготу.

Так вот, согласно ст. 10 Федерального Закона №350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" гражданам предпенсионного возраста необходимо брать справку о том, что он "предпенсионер", тем самым вставая на учет в своем отделении фонда.

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