Бузова получила от поклонника подарок за 4 миллиона рублей

Поклонник преподнес отдыхающей на Мальдивах певице и телеведущей шикарный подарок. Фанаты тут же решили, что у девушки завязался новый роман.

После трудового года Ольга Бузова отправилась на Мальдивы вместе со своей сестрой Анной, чтобы отдохнуть и отвлечься от проблем. Еще бы, ведь минувший год был очень плодотворный для Ольги — она снялась в телепроекте «Замуж за Бузову», представила второй альбом, собрала «Крокус Сити Холл» в Москве и Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, а затем и отправилась в тур по России.

Поклонники не перестают считать деньги, которые девушка тратит на свой отдых, и внимательно следят за ее передвижениями. К тому же, Ольга интригует загадочными постами о новом избраннике, к которому явно испытывает сильную симпатию. Накануне в своем Инстаграме Ольга решила похвастаться и опубликовала фотографии ювелирных украшений от известной марки, которые подарил ей поклонник.

«Сумасшедший! Спасибо», — подписала Ольга два снимка.

Подарки выполнены в одинаковой стилистике в виде закругленного гвоздя из розового золота, усыпанного небольшими бриллиантами. Коллекция так и называется Juste un Clou, что в переводе с французского означает «просто гвоздь». Судя по официальному сайту, стоимость одного браслета составляет 3,3 миллиона рублей, а второго — около 6 миллионов рублей. Сама Бузова осталась в восторге от презента.

К слову, Ольга Бузова после скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым ни с кем не смогла построить новых отношений. И хоть ей то и дело приписывают романы со многими знаменитостями, это всегда оказывается ложью. Она даже решилась на смелый эксперимент и стала участницей проекта «Замуж за Бузову», где за ее сердце боролись десятки обычных мужчин. В итоге победил сыровар Денис Лебедев, который всем казался идеальным претендентом на руку и сердце телеведущей, но еще во время шоу выяснились неприятные подробности его личной жизни. И хоть Денис просил прощения и всячески пытался после проекта ухаживать за Ольгой, это не увенчалось успехом, и девушка е простила его.



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