Известная певица Лобода со скандалом покинула аэропорт Шереметьево

14.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Известная певица Лобода со скандалом покинула аэропорт ШереметьевоПевица Светлана Лобода устроила скандал в столичном аэропорту Шереметьево. Артистке не понравилось, что ее никто не встретил, сообщает «Клопс».

По словам свидетелей инцидента, исполнительницу должны были забрать у паспортного контроля по прилете в Москву. Однако Лобода осталась в одиночестве и была вынуждена пешком идти до VIP-зала.

Издание публикует видео разговора. Закончился конфликт тем, что Лобода пообещала привлечь к разбирательству своих знакомых и ушла вместе со своим охранником.

«Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе», — сказала Лобода.

17, 18 и 20 января в зале «Крокус Сити Холл» должны состояться концерты Лободы, которые были перенесены с октября из-за ее болезни — певица перенесла операцию по удалению камня из почки.

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