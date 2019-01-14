Названы пенсионеры, которым 1 января 2019 года повысили прибавку к пенсии до 5400 рублей

С приходом 2019 года жизнь многих пенсионеров в нашей стране должна улучшиться. По-крайней мере, об этом говорят власти. Они опираются на январскую индексацию страховых пенсий по старости, которая состоялась в размере 7,05 процентов.

Вместе с этим не нужно забывать о том, что для некоторых пенсионеров 1 января 2019 года станет куда более знаковой датой. Дело в том, что для определенной категории нуждающихся граждан заготовлена прибавка в размере 5400 рублей к основной пенсии.

В данном случае уместно говорить о тех пенсионерах, которые в нынешнем году пересекут рубеж в 80 лет. В правительстве РФ рассказали о том, что таким пенсионерам полагается удвоение фиксированной выплаты. В прошлом году эта выплата исчислялась 4800 рублями, тогда как в нынешнем выросла до 5400 рублей.

Также следует напомнить о том, что пожилые пенсионеры, которые старше 80 лет, получают возможность пользоваться всевозможными льготами и послаблениями со стороны государства. Например, им положены скидки на оплату услуг ЖКХ и по целому ряду налоговых выплат. Подробнее можно узнавать в местных отделениях социальной защиты, так как в основном льготы для пожилых пенсионеров устанавливаются на региональном уровне и могут различаться в зависимости от места проживания человека.

Что касается традиционной индексации пенсий с 1 января 2019 года, то в среднем по стране она принесла увеличение пенсионных выплат на 500 рублей, тогда как власти уверяют, что пенсии россиян выросли в среднем на 1000 рублей. Люди же опровергают столь внушительное повышение, сетуя на низкие пенсии.

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