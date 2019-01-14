Жена актера Стива Бушеми скончалась на 65-ом году жизни

Супруга 61-летнего актера Стива Бушеми, лауреата "Эмми" и "Золотого глобуса" («Подпольная империя», «Клан Сопрано», «Бешеные псы», «Воздушная тюрьма», «Армагеддон») скончалась ранее на этой неделе в возрасте 65 лет в их доме в Нью-Йорке. Как сообщает портал TMZ, похороны уже состоялись.

На службе было около 20 человек, включая нескольких звезд, снимавшихся вместе с Бушеми.

Стив и Джо были женаты 30 лет. У них есть сын, Люциан, которому сейчас 29 лет.

О причинах смерти Джо Андрес ничего не сообщается.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







