Жена Стива Бушеми умерла в США

14.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Жена Стива Бушеми умерла в США
Супруга знаменитого голливудского актера и режиссера Стива Бушеми — Джо Андрес — умерла в возрасте 65 лет. Об этом передает телеканал Fox News.

По информации телеканала, данные о ее смерти подтвердил источник, близкий к семье артиста. Сообщается, что церемония прощания и похороны прошли в начале этой недели в Нью-Йорке.

Как сообщала «Газета.Ru», Андрес и Бушеми прожили вместе более 30 лет, у них есть сын. По словам артиста, именно супруга сделала его любимое произведение искусства.

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