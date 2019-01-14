Жена Стива Бушеми умерла в США



Супруга знаменитого голливудского актера и режиссера Стива Бушеми — Джо Андрес — умерла в возрасте 65 лет. Об этом передает телеканал Fox News.

По информации телеканала, данные о ее смерти подтвердил источник, близкий к семье артиста. Сообщается, что церемония прощания и похороны прошли в начале этой недели в Нью-Йорке.

Как сообщала «Газета.Ru», Андрес и Бушеми прожили вместе более 30 лет, у них есть сын. По словам артиста, именно супруга сделала его любимое произведение искусства.



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