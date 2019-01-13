Пенсионерам пообещали учесть советский стаж для повышения пенсии

Пенсионная тематика остается в поле зрения миллионов россиян по той причине, что власти страны затеяли масштабную пенсионную реформу. В ее рамках планируется не только повысить возраст выхода на пенсию, но еще и реализовать другие изменения.

Российские граждане, которые откровенно устали от издевательств властей в этой области, просят оставить их в покое. Однако чиновники не намерены останавливаться, так как новый повод для обсуждений возник после того, как стало известно, что россиян обманывают при начислении пенсий, что осуществляется с помощью игнорирования советского стажа.

Если говорить конкретнее, то в адрес сотрудников Пенсионного фонда поступают упреки от граждан, которые оказались расстроены размером назначенной пенсии. Ведь важнейшим фактором, который на это влияет, является рабочий стаж человека, приобретенный в советские годы. При его учете зачастую возникаю ошибки.

Осознав гнев народа в Пенсионном фонде решили исправить ситуацию. Ясность в этот вопрос внес непосредственно руководитель ведомства Антон Дроздов, который анонсировал с 2019 года в автоматическом режиме учитывать количество отработанных лет россиян в СССР. Для этого, как пояснил Дроздов, у фонда имеется полный инструментарий и проблем с реализацией затеи возникнуть не должно.

Таким образом пожилым россиянам пообещали закрыть пробел, когда их советский стаж не учитывался, а людям приходилось собирать большое количество справок для его подтверждения. Не стоит забывать о том, что стаж прежних лет в значительной степени влияет на размер пенсии в положительную сторону.

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