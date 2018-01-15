Бузова разместила провокационное видео с отдыха на яхте с Тимуром Батрутдиновым

Ольга разместила в своем Инстаграме видео с прогулки на яхте, на которой она отдыхает в компании Тимура Батрутдинова.
— Дорогие друзья, девушки, не беспокойтесь. Ну какая Ольга Бузова — мы просто сфотографировались. Меня с этой девушкой вообще ничего не связывает, — говорит Батрутдинов.
В это время его окликает Бузова, которая просит "намазать спинку", так как рискует сгореть.
— И арбузика принеси, — говорит певица.
Юморист отвечает утвердительно и целует её руку. Напоследок он бросает, что всё видео постановочное. Сама же певица сопроводила видео подписью: "Конечно, неправда, дорогой". А пользователи соцсетей продолжают гадать, так постановка или намёк.
Сама же Ольга публикует фото с хештегом #мойтай и рассказывает о прекрасном отдыхе.
Конечно, неправда, дорогой @timurbatrutdinov 😂 Все, как ты скажешь 😘 #Repost @timurbatrutdinov ・・・ Это всё неправда!) @buzova86
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