Друзья женившегося Тарасова поиздевались над Бузовой



Полузащитник столичного "Локомотива" принимает поздравления со свадьбой. Друзья пишут футболисту даже в соцсети. Некоторые умудрились в поздравлении намекнуть на бывшую жену спортсмена Ольгу Бузову.

"Congrats sis. We happy", – написал футболист Алексей Миранчук в комментариях к фотографии из загса, которую выложила в Instagram новоиспеченная жена Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко.

Фраза вроде бы совсем безобидная и даже приятная. Но фанаты быстренько перевели ее с английского на русский, получилось: "Поздравляю, сестра. Мы счастливы". Тут многие усмотрели едкую шпильку, причем брошенную в сторону бывшей жены полузащитника Ольги Бузовой.

"Миранчук пишет "мы – счастливы". Это ж девиз "Дома -2". Он что так тонко Олю тролит что ли?", – задался вопросом один из подписчиков. Другие тут же подхватили эту идею. "Ахаха, как тонко", "Бедная Буз, ей и без насмешек сейчас грустно" (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред).

Как писали Dni.Ru, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в Кутузовском загсе столицы 9 января. О радостном событии молодожены тут же оповестили общественность, выложив фото с торжества в соцсети.

Дмитрий и Анастасия познакомились в 2016 году. Вскоре футболист ушел от своей жены Ольги Бузовой и подал на развод. После этого влюбленные стали жить вместе. В декабре прошлого года Тарасов увез Костенко на Мальдивы, где сделал ей предложение. Настя ни секунды не раздумывая согласилась. Меньше чем через месяц стало известно, что возлюбленная футболиста ждет ребенка.

Отметим, что для Дмитрия этот брак стал уже третьим по счету, он воспитывает дочь от первой жены. А вот Анастасия вышла замуж и готовится стать мамой впервые.



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