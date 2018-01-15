Ольга Бузова требует наказать мошенников, предлагающих услуги от ее имени



Ольга Бузова за последний год сделала большой шаг в карьере. Она впервые вышла на сцену в качестве певицы, выпустила несколько клипов, собирает крупные площадки поклонников и, похоже, останавливаться на этом не собирается. У звезды появилось сразу же много злопыхателей, но она на них не обращает внимание, а вот действия мошенников, которые решили нажиться на ее имени, решила пресечь.

По информации Mash, представитель Бузовой обратился в МВД с заявлением на ее двойника. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой ее обращения.

Сама Ольга отправилась отдыхать в Тайланд. Поклонники считают, что таким образом артистка справляется со стрессом и обидой на бывшего супруга Дмитрия Тарасов, который сыграл свадьбу с новой избранницей.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







