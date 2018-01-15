Ирина Дубцова дала отпор своим злобным подписчикам



Ирина находится на отдыхе в Таиланде, куда отправилась со своим сыном Артемом. Певица охотно делится с поклонниками в микроблоге живописными пляжными фотографиями, на которых позирует в купальниках. Правда, некоторые фолловеры исполнительницы считают, что ей стоит усерднее работать над своим телом. На днях Дубцова, уставшая от язвительных комментариев, ответила злопыхателям и записала видео, на котором продемонстрировала свою тонкую талию.

«Идите уже .... на работу. Желаю вам поправиться в районе мозга, а в его центре, отвечающем за злобу , — поХУдеть. Я песни пишу, а не моделью работаю», — написала под роликом в Инстаграме победительница «Фабрики звезд — 4».

Фанаты Ирины поддержали ей, посоветовав не обращать внимания на озлобленных людей, и отметили, что она вовсе не обязана выглядеть как звезда подиума.



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