Работающим пенсионерам предложили повысить пенсии

Работающие пенсионеры с 2016 года не могут рассчитывать на регулярную индексацию своих пенсий. Соответствующее решение власти РФ приняли в непростых экономических условиях. Люди, как не трудно догадаться, в большинстве своем высказали свое недовольство.

Время от времени в общественном пространстве возникают разговоры о надобности возвращения работающим пенсионерам тех пенсий, которые они заслужили. В частности, предлагается вернуть индексацию пенсионных выплат для данной категории нуждающихся. Однако пока дальше простых предложений ничего не заходит.

Новый повод поговорить о нуждах трудящихся пенсионеров создали депутаты Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский и Ярослав Нилов. Они уверены, что работающие пенсионеры не должны быть ущемлены в своем финансовом положении из-за желания властей сократить траты в социальной сфере. В этом контексте народные избранники выступили с конкретным предложением по индексации страховых пенсий с 1 июля 2018 года. Это предложение они разместили в законопроекте.

Особенностью предлагаемой летней индексации, о которой рассказали Нилов и Жириновский, является тот момент, что распространяться она должна на граждан пенсионного возраста, которые осуществляют работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию.

В рамках предложенных инициатив предполагается повышение стоимости одного пенсионного коэффициента до 81,49 руб. В свою очередь размер фиксированной выплаты к страховой пенсии должен быть закреплен на уровне в 4 тысячи 982 рубля.

Депутаты от ЛДПР добавили, что отмена с 1 января 2016 года индексации пенсий для работающих пенсионеров в негативном плане сказалась на их материальном положении. Зачастую люди начали отказывать себе в привычных товарах, так как для них трудовая деятельность осталась в приоритете, а в этом случае работающие пенсионеры не могут рассчитывать на регулярную индексацию пенсий.

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