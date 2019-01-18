Поклонники нашли Филиппу Киркорову идеальную жену

Поклонники считают, что лучшей парой для поп-короля станет Ани Лорак. Филипп Киркоров провел свой отпуск в США, а недавно с сожалением сообщил поклонникам, что его короткий отдых закончен. Перед возвращением в Россию артист провел прощальный вечер в кругу друзей, отужинав в компании Сергея Лазарева, Игоря Крутого и Ани Лорак.

На своей странице в Instagram поп-король опубликовал несколько снимков с вечеринки, на одном из которых он позирует перед камерой вместе с Каролиной и ее дочкой Соней. Как отметил исполнитель в подписи к фото, старый Новый год он встретил в компании самых «любимых и близких» для него людей.

Фанаты по-своему расценили теплые слова Киркорова. Как заявили в комментариях подписчики блога, пара отлично подходит друг другу, и Ани, недавно подавшая на развод с супругом, могла бы стать для Филиппа идеальной женой.

«Красивые какие», «Вы очень подходите друг другу», «Хорошая пара», «Классно смотритесь! Женитесь на Каролине», «Мне кажется, вы были бы красивой парой с Филиппом», «И все-таки, это любовь. Филипп Бедросович, не отпускайте больше ее», – пишут поклонники.

Ранее в жены Киркорову прочили Ольгу Бузову. В соцсетях бурно обсуждали возможный роман артистов, однако многие посчитали их слишком уж показную дружбу обычной пиар-акцией.

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