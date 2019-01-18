Неработающих пенсионеров лишают доплат

Права пенсионеров по части доплат, льгот и непосредственно пенсионных выплат регулируются с помощью Федерального законодательства. Региональными законами также предусмотрены разные виды социальной поддержки граждан как пенсионного, так и предпенсионного возрастов.

Но зачастую возникают ситуации, когда неработающий пенсионер, единственным источником дохода которого является пенсия и доплаты к ней, лишается их, получая только страховую часть пенсии, которая предусмотрены лишь для работающих пенсионеров.

Давайте рассмотрим случаи, когда неработающего пенсионера могут лишить пенсии.

В начале прошлого года Министерство труда внесло поправки в трудовое законодательство, после чего предприятие/организация обязана сдавать ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М в Пенсионный фонд о всех лицах, которые допущены к какой-либо ее деятельности.

Говоря более простым языком можно сказать следующее: пенсионер, к примеру, занимается волонтерством на безвозмездной основе, т.е. не имея прибыли с этого, а бухгалтерия организации внесла его в списки добровольцев, то он может быть признан работающим (даже не получая заработную плату) согласно сдаваемой отчетности, о которой говорилось выше.

В последнее время в нашей стране стала иметь место практика, когда пенсионеров просят предоставить сведения, регулирующие их права. В основном соответствующие запросы приходят из Пенсионного фонда или органов социальной защиты. Людям попросту не верят, что у них нет дополнительного источника дохода, кроме пенсии. Таким образом и получается, что неработающие пенсионеры лишаются доплат к пенсии на основании вышеизложенных факторов.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







