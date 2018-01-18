Работающим пенсионерам по-новому восстанавливают индексацию

В Госдуму внесен проект закона, который предусматривает индексацию пенсий для работающих пенсионеров с 1 июля 2018 года. Соответствующую инициативу поддержали сразу несколько депутатов из разных партий. Они уверены, что ситуация нужно исправлять.

Уже известно, что принятие нового закона потребует солидных финансовых вложений. В частности, на эти цели нужно будет выделить около 964 миллиардов рублей.

Говорить на сегодня с уверенностью о том, что предложенный законопроект обязательно будет принят, не приходится. Ранее в правительстве неоднократно обращали внимание на то, что отмена индексации пенсий для работающих пенсионеров является вынужденной мерой. Таким способом власти высвобождают ресурсы, которые большим бременем ложатся на бюджет в свете исполнения социальных обязательств.

И если по поводу возвращения полноценной индексации для работающих пенсионеров сейчас ничего конкретного сказать нельзя, то о свежих и принятых изменениях поговорить можно. Одним из них является возвращение индексации для трудящихся пенсионеров после увольнения с работы. Если раньше этот процесс затягивался на три месяца, то теперь этот срок снизился до одного месяца. Проще говоря, уволившийся с работы пенсионер, начнет получать пенсию со всеми пропущенными индексациями со следующего месяца.

В этом плане нужно внести уточнение на примере конкретного случая. В частности, ежели пенсионер уволился с работы в марте, отчетность от работодателя о том, что пенсионер больше не является трудящимся, Пенсионный фонд получит в мае, а с июля он будет получать полный размер пенсии и доплату за три предыдущих месяца.

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