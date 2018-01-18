Путин объяснил повышение пенсионного возраста

На сегодняшний день никаких решений по поводу повышения возраста выхода на пенсию в России не принято. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал с той целью, чтобы успокоить население страны, которое опасается за свое будущее.

Путин заверил граждан нашей страны в том, что решение о повышении пенсионного возраста никак не затронет тех, кто уже вышел на пенсию. Он подчеркнул, что действовать в этом направлении нужно очень осторожно, дабы у населения не возникло шоковых реакций. Президента дал понять, что рано или поздно пенсионный возраст в РФ будет повышен. Но какие-либо более конкретные временные рамки он озвучивать не стал.

Владимир Путин полагает, что для принятия решения о поднятии пенсионного возраста нужно накопить массу доводов, выслушать экспертное мнение и опираться только на точные расчеты.

После этих комментариев главы государства вопросы у населения остались. Люди хотят знать, когда уже стартует этот нежелательный процесс, а также в какой вариации он будет осуществляться. Ведь до сих пор никто из чиновников не отвечал конкретно на запросы людей по этому поводу, а высказывались лишь предположения.

Тем временем, определенную смуту несколько недель назад навел экс-министр финансов Алексей Кудрин. Он пояснил, что у государства нет денег на исполнение социальных обязательств. В связи с этим он особенно отметил, что властям придется пойти на такой шаг, как повышение пенсионного возраста. Вскоре, правда, ситуация успокоилась. Этому поспособствовали представители Пенсионного фонда, которые заверили граждан в том, что в бюджете заложены средства на выплату пенсий и пособий. По крайней мере, никаких перебоев в этом плане не будет в трехлетней перспективе.

Все чаще эксперты склоняются к выводу, что российским властям все-таки придется повысить возраст выхода на пенсию. Дело в том, что в противном случае около 40 миллионов россиян рискуют остаться без выплат. Не исключено, что после президентских выборов, которые пройдут в марте, правительство начнет принимать конкретные решения по повышению пенсионного возраста.

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