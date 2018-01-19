Армена Джигарханяна на скорой увезли в больницу

19.01.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Армена Джигарханяна на скорой увезли в больницуВ столице в состоянии средней тяжести госпитализирован Армен Джигарханян. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Отмечается, что народный артист находится в сознании. Причиной госпитализации, по сведениям источника, стали "проблемы с сердцем".

Предположительно, к ухудшению состояния Джигарханяня привела напряженная работа в течение последних дней — в театре идет подготовка к новому спектаклю.

Ранее вокруг 82-летнего артиста и его 38-летней экс-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской разразился публичный скандал, который начался после того, как 10 октября актер попал в больницу. Вскоре после госпитализации он заявил, что больше не намерен жить с женой. Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора театра Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила, что подает на развод.

Позже Цымбалюк-Романовской было предъявлено обвинение по статье о нарушении тайны личной жизни.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Армена Джигарханяна на скорой увезли в больницу"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,179