Выйти на пенсию по старости стало сложнее

Чуть ли не каждый год в России происходят изменения в пенсионной сфере. Власти зачастую создают весомые преграды для граждан, которые хотят поскорее отправиться на заслуженный отдых. Свои действия они объясняют надобностью экономии бюджетных ресурсов.

В качестве яркого примера, который доступен и понятен россиянам, можно обратиться к правилам выхода на пенсию по старости. С недавнего времени в этом ключе стали производиться изменения, из-за которых граждане каждый год все труднее получают заслуженную пенсию. Это связано с ростом стоимости пенсионных баллов и увеличением минимального количества трудового стажа, которые требуются для оформления пенсии. 2018 год в этом отношении не стал исключением, поэтому мы решили подробнее остановиться на изменениях.

В текущем году, чтобы выйти на пенсию по старости, россиянину требуется иметь за плечами не менее девять лет трудового стажа. В прошлом году этот показатель находился на уровне 8 лет. Дальше минимальный трудовой стаж будет только расти, поэтому к 2024 году он достигнет уже 15 лет.

Еще одна перемена затрагивает суммы пенсионных баллов, которые требуются для начисления пенсии по старости. В 2018 году минимальное значение этого показателя должно быть равно 13,8. Годом ранее достаточно было иметь 11,4 балла. Через шесть лет с пенсионеров и вовсе будут требовать 30 баллов для оформления пенсии по старости.

Также добавим, что не трудно сделать вывод, что из года в год принимаются такие непопулярные среди населения решения, которые затрудняют получение пенсии по старости. Люди возмущаются, но их чаяния остаются без должной реакции со стороны властей, так как последние взяли курс на тотальную экономию на социальной сфере.

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