Пенсионеры пожаловались на отсутствие индексации с 1 января

Пенсии в 2018 году в первый раз были проиндексированы 1 января. Но затронуло повышение далеко не все категории нуждающихся граждан. В этой связи следует прояснить, кто конкретно мог рассчитывать на январскую индексацию в размере нескольких процентов.

В редакцию N4k.Ru поступило несколько сообщений от пенсионеров, которые посетовали на то, что получили пенсию в январе без учета индексации. Затронули эту тему те пенсионеры, которые получают пенсионные выплаты по инвалидности. Они указали на то обстоятельство, что размер их пенсии совсем не увеличился.

Именно для них нужно объяснить, что с 1 января 2018 года были проиндексированы пенсии для неработающих пенсионеров. Речь идет о страховых пенсиях и фиксированной выплате к ней. Размер прибавки скромный - 3,7 процента. Изначально планировалось, что первая индексация в 2018 году пройдет с 1 февраля, но в самый последний момент власти сдвинули повышение на один месяц.

Таким образом, как не трудно догадаться, пенсии инвалидов с первого числа текущего года не изменились. Данной категории граждан следует опираться на 1 апреля. Именно на эту дату запланировано проведение индексации социальных пенсий. Социальная пенсия предназначается детям-войны, инвалидам, а также людям, которые остались без кормильца в семье (также на получение социального пенсионного довольствия могут рассчитывать люди без необходимого количества трудового стажа). В апреле состоится повышение на 4,1 процента.

Эксперты констатируют, что после проведения индексаций пенсий российские пенсионеры будут чувствовать себя не совсем комфортно в материальном плане. Дело в том, что цены на основные товары и услуги вырастут на гораздо больший процент.

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