Арбенина поведала о самочувствии после сердечного приступа

20.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Арбенина поведала о самочувствии после сердечного приступа
Признавшись, что её тронула поддержка фанатов, певица пообещала больше себя беречь.

На своей странице "Инстаграма" Диана Арбенина опубликовала видеообращение к фанатам, поблагодарив их за "невероятно трепетное отношение".

Признавшись, что её тронула поддержка подписчиков, певица заверила, что постепенно оправляется после пережитого приступа.

— Мне уже легче, я уже могу шевелить ногами, руками, — отметила она.

Она также пообещала себя беречь и в шутку заявила, что договорится с сердцем и головой.

Как ранее сообщал Лайф, Диана Арбенина была госпитализирована во Франции из-за сердечного приступа. Несмотря на это, она не намерена отменять предстоящие концерты.

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