Пенсионеров будут расспрашивать о доходах

В России в последнее время реализуется множество законодательных инициатив, которые связаны с пенсионерами. Своей главной задачей, как декларируют власти, они называют улучшение материального положения пожилых россиян. Однако люди в это не верят, потому что чувствуют на себе негативные последствия из-за экономии бюджетных ресурсов социального характера.

Очередная неприятность, о которой сейчас говорят вполголоса, заключается в опросе пенсионеров, с помощью которого специальные органы хотят добиться от пожилых россиян признания в неофициальных источниках дохода.

Согласно региональным Постановлениям, данный опрос будут проводить специально обученные сотрудники-интервьюеры, работающие в территориальных отделения соцзащиты. Задачи опросного листа включают в себя следующие критерии:

— ведение домохозяйства, включая семейное положение и регулярности проживания лиц с пенсионером;

— уровень социального и пенсионного обеспечения;

— возможность дополнительного дохода и фактический уровень трат.

Согласно предварительным данным, в полной мере новшество будет реализовано в 2019 году, более конкретные сроки не раскрываются.

Вместе с этим нужно обратиться внимание на заявление органов социальной защиты, из которого следует, что данный опрос нацелен на сбор исключительно официальной статистической информации.

В заключение можно констатировать, что власти страны всеми силами хотят увеличить количество пенсионеров с неофициальными доходами, чтобы таким образом причислить их к работающим пенсионерам. Соответственно, на них планируется изрядно сэкономить за счет отмены индексации пенсий.

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