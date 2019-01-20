Юмористы КВН посмеялись над Ольгой Бузовой



Ольга Бузова оказалась героиней очередной сценки команды КВН «Раисы». Юмористы сочинили песню, посвященную звезде, в которой призывают ее отказаться от карьеры на сцене.

Творчество Ольги Бузовой не обсуждает только ленивый. Кто-то считает, что телеведущая имеет право записывать новые треки, а кто-то наоборот осуждает ее за отсутствие голоса. Однако отрицать популярность звезды просто невозможно.

На днях над Бузовой в очередной раз пошутили в эфире Первого канала. Члены команды КВН «Раисы» придумали забавную песню, посвященную Ольге. Композиция называется «О наболевшем» и рассказывает о том, почему артистке стоит отказаться от творческой карьеры.

«Оля, Бузова Оля — чья-то жена, чья-то в будущем мать. Эту бы Олю, да в русское поле. В руки ей плуг, да пахать и пахать», — гласили строчки песни.

Разумеется, ролик сразу стал настоящей сенсацией, поскольку о творчестве Бузовой споры ведутся уже несколько лет. Однако нашлись и те, кто упрекнул юмористов в запоздалой реакции, ведь ранние песни Ольги вызывали куда больше негатива. Сами же артисты пока никак не прокомментировали скандальный номер, но в нем они явно не пытались оскорбить или обидеть звезду.

А вот сама телеведущая останавливаться на достигнутом явно не намерена, да и отзывы критиков она уже давно игнорирует. В 2018 году она представила сольное шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Концерты прошли с большим успехом, а спустя несколько недель Ольга презентовала новую песню «Танцуй под Бузову». Сейчас артистка как раз вернулась из отпуска и планирует порадовать публику очередными творениями.

Единственная сфера, в которой звезде пока не удалось преуспеть — это личная жизнь. Ольга неоднократно заявляла, что мечтает стать женой и мамой, но пока она не встретила идеального мужчину. Даже участие в программе «Замуж за Бузову» не помогло певице обрести счастье. Однако поклонники не сомневаются, что рано или поздно телеведущая сможет справиться с кризисом и снова вступит в брак.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







