Арбенину отпустили из госпиталя во Франции под расписку



Певица, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, которая перенесла во Франции сердечный приступ, выписалась из госпиталя, рассказала РИА Новости PR-директор артистки Мария Кохель.

Ранее сообщалось, что Арбенина перенесла сердечный приступ и находится во французской клинике, состояние удалось стабилизировать, угрозы жизни нет.

"Диана выписалась из больницы под свою ответственность. Ей диагноз не поставили, боль до конца не сняли, но она в принципе такой человек, который не любит лечиться, решила выписаться, она сейчас в номере. Никакой опасности для жизни нет", - сказала Кохель.

По ее словам, Арбениной назначили лечение, по приезде в Москву она пройдет обследование.



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