Равшана Куркова мечтает о детях



Равшана Куркова – одна из самых красивых девушек в шоу-бизнесе России. Редкое сочетание яркой внешности, таланта и богатого внутреннего содержания сделали из нее любимицу режиссеров.

Рабочий график Равшаны Курковой расписан буквально по минутам. В 2019 году выходит сразу несколько фильмов и сериалов с ее участием. Ради съемок в одной из картин ей пришлось преодолеть страх высоты и научиться обращаться с оружием. «Страшно боялась высоты, да и сейчас боюсь. Съемки по 12 часов на крышах полуразрушенных зданий стоили мне седых волос», — рассказывает звезда.

Полтора года назад не стало бабушки Равшаны. «Это невосполнимая потеря. Не могу заполнить эту огромную дыру в моем сердце ничем и никем» – делится Куркова. Они с мамой стали для нее ролевыми моделями по жизни. По словам девушки, бабушка научила ее не зацикливаться на внешности, а делать акцент на развитии личности. Сейчас, как актриса, Равшана верит, что не стоит рассчитывать только на молодость и очарование, ведь они мимолетны. «Если актер уповает только на красоту, он заведомо определяет себе короткий творческий срок – очень скоро ему на смену придут более молодые», – полагает актриса.

Несмотря на то, что сейчас актриса снимается без устали и принимает участие во многих проектах, она до сих пор не чувствует, что полностью реализовалась в профессии. «У меня странный творческий путь: все самое интересное началось после 30 лет… Я иду навстречу своим главным в жизни ролям», – рассуждает Куркова.

В личном плане Равшана считает себя очень счастливой женщиной. Сейчас она даже начала задумываться о ребенке. «Стать мамой – моя главная мечта на сегодняшний день» – признается актриса. При этом она искренне верит, что частная жизнь не должна быть достоянием общественности, поэтому о сокровенном предпочитает не говорить.

Однако скрытность актрисы только подогревает интерес публики, и в прессе часто всплывают слухи о ее предполагаемых романах. Саму Равшану подобные публикации только забавляют, и она остается верной себе – о том, что у нее на сердце девушка предпочитает рассказывать через творчество.

Равшана дважды была замужем, но, по словам актрисы, для нее брак не является неотъемлемой частью отношений, и в каждой паре люди вольны сами решать, нужно им официальное подтверждение чувств или нет, а оставаться вместе парам помогает вовсе не супружество.

«Без любви в принципе невозможны отношения, я никаких других причин, почему люди вместе, не рассматриваю. Когда я вышла замуж за Артема Ткаченко, брак был его инициативой. Я не из тех женщин, которые спустя полгода отношений начинают намекать на загс», – рассказывает девушка.

У Курковой даже не было традиционного белого платья. «Для некоторых людей моя жизнь просто тлен. Не состоялось главное событие!», – шутит актриса.

К вопросу вечной любви Равшана относится по-философски – несмотря на то, что примеры таких отношений есть, мы не можем знать, что происходит за закрытыми дверьми. «Мой личный опыт показывает, что люди счастливо идут рядом какое-то время – может быть, и очень длительное, а потом, когда понимают, что им лучше порознь, расходятся» – рассуждает Куркова.

По словам девушки, все ее бывшие романы заканчивались на дружеской ноте. Как актриса призналась в интервью журналу «Hello!», к расставаниям она относится спокойно – считает, что нужно уметь отпускать людей из своей жизни. «После того как чувства уходят, нужно иметь мужество и силу об этом честно поговорить и расстаться. Все остальное – вранье», — признается Куркова.



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