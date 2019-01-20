Харатьян поведал, как ему досталась роль в «Гардемаринах»



Актер Дмитрий Харатьян поведал, что не должен был играть гардемарина Алешу Корсака в знаменитом фильме, передает «Пятый канал».

Он пояснил, что роль на тот момент исполнял актер Юрий Мороз, который отказался от роли из-за своего режиссерского дебюта.

«Я начал играть эту роль, Алеши Корсака, благодаря Мукасею, благодаря песне и благодаря тому, что я оказался в нужное время и в нужном месте. Но, на самом деле, это мои предки, которые, как выяснилось, несколько поколений были гардемаринами и служили российскому флоту», — рассказал он.

Первый фильм о приключениях гардемаринов вышел на экраны в 1988 году.



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