Харатьян поведал, как ему досталась роль в «Гардемаринах»

20.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Харатьян поведал, как ему досталась роль в «Гардемаринах»
Актер Дмитрий Харатьян поведал, что не должен был играть гардемарина Алешу Корсака в знаменитом фильме, передает «Пятый канал».

Он пояснил, что роль на тот момент исполнял актер Юрий Мороз, который отказался от роли из-за своего режиссерского дебюта.

«Я начал играть эту роль, Алеши Корсака, благодаря Мукасею, благодаря песне и благодаря тому, что я оказался в нужное время и в нужном месте. Но, на самом деле, это мои предки, которые, как выяснилось, несколько поколений были гардемаринами и служили российскому флоту», — рассказал он.

Первый фильм о приключениях гардемаринов вышел на экраны в 1988 году.

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