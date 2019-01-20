Названы пенсионеры, которым положена ЕДВ в размере 3300 рублей

Масштабные дискуссии среди россиян по поводу пенсионной тематики связаны напрямую с пресловутой реформой. В ее рамках планируется не только повысить возраст выхода на пенсию, но еще и реализовать множество других, зачастую неприятных для граждан, изменений.

В бурном информационном потоке пожилые россияне зачастую упускают из вида ту или иную форму материальной поддержки со стороны государства, которая им полагается в соответствии с законодательством нашей страны.

Очень показательной в этом отношении является единовременная денежная выплата (ЕДВ), которая по своему размеру равна 3300 рублей. Большого количества информации о ней на просторах интернета вы вряд ли найдете. Это связано с нежеланием властей широко афишировать данный момент, дабы в очередной раз попытаться сэкономить на пенсионерах из-за их неграмотности.

Получить такую выплату имеют право только неработающие пенсионеры, которые отказались от санаторно-курортного лечения. Зачастую в нашей стране россияне даже не знают о такой возможности, не говоря уже о ее реализации в практической плоскости.

В заключение необходимо пояснить, что окончательный размер такой выплаты устанавливается на региональном уровне. Соответственно, она может измениться как в сторону повышения, так и снижения.

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