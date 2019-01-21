Times: Джиллиан Андерсон намерена сыграть Маргарет Тэтчер

21.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Times: Джиллиан Андерсон намерена сыграть Маргарет Тэтчер
Голливудская актриса Джиллиан Андерсон, известная по роли агента ФБР Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», сыграет бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер в новом проекте Netflix «Корона», передаёт The Sunday Times.

По данным издания, Андерсон появится в четвёртом сезоне сериала, выход которого запланирован на 2020 год.

Сюжет «Короны» повествует о жизни британской королевы Елизаветы II с момента её свадьбы в 1947 году.

Андерсон является обладательницей премий «Золотой глобус» и «Сатурн».

Ранее журнал The Hollywood Reporter опубликовал первое фото со съёмок сериала HBO, в котором британская актриса обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен сыграет российскую императрицу Екатерину II.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Times: Джиллиан Андерсон намерена сыграть Маргарет Тэтчер"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,221