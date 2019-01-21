Times: Джиллиан Андерсон намерена сыграть Маргарет Тэтчер



Голливудская актриса Джиллиан Андерсон, известная по роли агента ФБР Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», сыграет бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер в новом проекте Netflix «Корона», передаёт The Sunday Times.

По данным издания, Андерсон появится в четвёртом сезоне сериала, выход которого запланирован на 2020 год.

Сюжет «Короны» повествует о жизни британской королевы Елизаветы II с момента её свадьбы в 1947 году.

Андерсон является обладательницей премий «Золотой глобус» и «Сатурн».

Ранее журнал The Hollywood Reporter опубликовал первое фото со съёмок сериала HBO, в котором британская актриса обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен сыграет российскую императрицу Екатерину II.



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