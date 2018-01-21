Стало известно, когда повысят пенсионный возраст

Власти России перед президентскими выборами стараются не шокировать населением неосторожными комментариями. По этой причине вопрос о том, когда будет повышен возраст выхода на пенсию, остается подвешенным в воздухе. Никакой конкретики на этот счет нет.

Из тех данных, которые имеются на сегодняшний день, можно констатировать, что в ближайшие месяцы повышать пенсионный возраст точно не будет. Но в целом все больше разговоров о том, что в перспективе нескольких лет этот нежелательный процесс для населения будет запущен.

Если правительство и президент и согласуют данный вопрос, то произойдет это после мартовских выборов президента. К такому выводу приходят многие авторитетные эксперты. Они уверены, что уже в 2019 году вопрос о повышении пенсионного возраста будет решен и власти озвучат параметры этой меры. Даже в правительстве на анонимных условиях это подтверждают.

Не так давно российский лидер Владимир Путин объяснял, что рано или поздно нужно будет решиться на такой непопулярный шаг, как повышение пенсионного возраста. Вместе с этим он заметил, что делать это нужно планомерно. Таким образом глава государства лишний раз подтвердил, что резкого повышения возраста выхода на пенсию в нашей стране осуществляться не будет.

Сейчас установленный пенсионный возраст остается в прежних рамках: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В пользу версии о том, что властям придется повысить пенсионный возраст говорит то обстоятельство, что сейчас в России имеется несколько стимулов для более позднего выхода на пенсию. Например, за каждый год более позднего обращения за назначением страховой пенсии ее размер и сумма фиксированной выплаты будут возрастать на соответствующие коэффициенты. Если человек обратится за пенсией на пять лет позже того, как ему можно по возрасту получать пенсию, то фиксированная выплата возрастет на 36 процентов, а страховая пенсия - на 45%.

Проще говоря, в РФ создаются условия, при которых своевременный выход на пенсию становится невыгодным для государства. Людей мотивируют больше трудиться и вообще отказаться от пенсии на несколько лет. Чего уж говорить о работающих пенсионерах, которые вынуждены получать пенсионные выплаты без индексации.

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