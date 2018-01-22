Назван размер индексации пенсий сотрудникам МВД

Президент РФ Владимир Путин заявил несколько недель назад, что страна полностью исполнит взятые на себя ранее социальные обязательства. В этом контексте он подчеркнул, что в 2018 году будет проиндексирована пенсия для сотрудников МВД.

Глава государства распорядился произвести перерасчет военных пенсий, а также для тех лиц, которые приравнены к данной категории. Уточнялось, что индексация состоится в текущем году, а размер прибавки будет исчисляться 4-мя процентами. Прибавка будет высчитываться на основе размера обеспечения, которое пенсионеру причиталось в минувшем году.

Из действующего законодательства следует, что бывшие работники силовых ведомств могут получать один из трех видов пенсионного обеспечения: по старости, за выслугу лет и по инвалидности.

В том случае, если во время службы в силовых структурах человек получил травму, которая вылилась в инвалидность, то он имеет право на получение соответствующего вида пенсии. Она назначает вне зависимости от стажа. А после того, как человек достигает возраста выхода на пенсию, то он уже может рассчитывать на две пенсии - по инвалидности и страховую по старости.

В свою очередь для оформления обеспечения по выслуге лет необходимо иметь за плечами 20 лет работы в силовых ведомствах и 25 лет общего стажа. Важным условием при этом является 45-летний возраст.

Ранее отмечалось, что военные пенсии были проиндексированы на 4 процента 1 января 2018 года.

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