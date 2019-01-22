СМИ узнали о драке режиссера Богомолова с Виторганом в центре Москвы

22.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

СМИ узнали о драке режиссера Богомолова с Виторганом в центре Москвы
В кафе в центре Москвы случилась потасовка между режиссером Константином Богомоловым и актером Максимом Виторганом, передает 21 января РЕН ТВ.

По данным издания «Дни.ру», причиной ссоры стали слухи о романе Богомолова с супругой актера Ксенией Собчак.

Отмечается, что оба участника потасовки вышли из кафе на улицу, после чего режиссер вернулся в помещение с разбитым носом.

Скорую и полицию Богомолов решил не вызывать и через некоторое время покинул кафе.

В декабре сообщалось, что Собчак и Виторган больше не носят обручальные кольца.

Пара поженилась в 2013 году. Сейчас они воспитывают сына Платона, а по словам представителя телеведущей, Ксения ждет второго ребенка.

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