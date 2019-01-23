Опубликованы номинанты на премию «Оскар»

Американская академия киноискусств опубликовала списки номинантов на премию "Оскар" в 2019 году.

Так, в категории "лучшая мужская роль" представлены кандидаты: Рами Малек за "Богемскую рапсодию", Кристиан Бэйл во "Власти", Уиллем Дефо в фильме "На пороге вечности", Вигго Мортенсен за "Зеленую книгу" и Брэдли Купер за роль в картине "Звезда родилась".

За звание исполнительницы "лучшей женской роли" поборются Леди Гага (блистала с Купером в "Звезда родилась"), Ялица Апарисио за роль в "Роме", Гленн Клоуз с картиной "Жена", Мелисса Маккарти за "Сможете ли вы меня простить?" и Оливия Колман в "Фаворитке".

"Лучшим фильмом" станет один из кандидатов: "Зеленая книга", "Рома", "Черная пантера", "Звезда родилась", "Власть", "Богемская рапсодия", "Фаворитка" и "Черный клановец".

В номинации "лучший фильм на иностранном языке" российских картин нет. За премию поборются фильмы из Ливана, Польши, Германии, Мексики и Японии.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







