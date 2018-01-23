Младшая дочь Марьянова впервые начала говорить о смерти отца



Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик появилась на публике с 9-летней дочерью Анфисой. Девочка рассказала, как тяжело жить без отца.

Ребенок попал в поле зрения журналистов на благотворительном вечере женских историй. Она наблюдала за тем, как ее мать выступает на сцене с речью о том, как трудно ей было пережить потерю мужа.

Своими переживаниями 9-летняя девочка поделилась с журналистами. "Папа иногда мне снится, он очень скучает по нам. Ему там хорошо, а нам здесь – не очень", – заявила она. Ребенок добавил, что продолжает жить и старается найти в себе силы.

Вспомнила Анфиса и трогательный момент из раннего детства, который напрямую связан с Марьяновым. "Мы с мамой и папой сидели в кафе на Украине, в Харькове. Я показала ему куклу. А папа в это время случайно прикусил язык и сделал недовольное лицо… Подумала, что ему не понравилась игрушка, а ему просто было больно", – рассказала девочка. Она отметила, что долго плакала, пока ей не объяснили, в чем дело, передает "Стархит".

По словам Ксении Бик, ее дочь – очень самостоятельная девочка. "Уроки делает, портфель собирает – все сама. Ни разу за помощью не обратилась. Она – большая молодец", – заявила вдова.

Напомним, что Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Как писали Dni.Ru, он умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.



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