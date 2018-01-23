Оглашены наставники нового сезона «Голос. Дети»



Зрителей известного проекта ожидает сюрприз. Съемки стартуют уже в конце января.

Знаменитые кресла-вертушки 5-го сезона музыкального телепроекта "Голос. Дети" займут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста. Об этом Dni.Ru сообщили в пресс-службе Первого канала. Все они уже работали на проекте, но Меладзе – только с детьми, а Баста – только со взрослыми, и никогда прежде эти наставники не участвовали в "Голосе" вместе.

К участию в 5-м сезоне были допущены юные вокалисты в возрасте от 7 до 14 лет со всей страны, которым посчастливилось успешно преодолеть стадию кастингов. Всего на конкурс было прислано около 7 тысяч работ.

В шорт-лист вошла тысяча претендентов, которых пригласили на кастинги в телецентр "Останкино". И только 123 сильнейших поднимутся на сцену "Голоса" на стадии Слепых прослушиваний. Поддерживать участников будет бессменный Дмитрий Нагиев.

Напомним, что победителями прошлых сезонов проекта "Голос. Дети" были Алиса Кожикина (1 сезон), Сабина Мустаева (2 сезон), Данил Плужников (3 сезон), Елизавета Качурак (4 сезон).



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